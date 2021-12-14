Irak Türkmen Cephesi, hükümet kurma sürecinde Kerkük'ün pazarlık konusu olmamasını istiyor - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, hükümet kurma sürecinde Kerkük'ün siyasi pazarlık konusu olmamasını istedi.

Turan, Irak Meclisindeki Sünni Azim Koalisyonu lideri Hamis Hançer ile "seçim sonrası siyasi süreci" görüştü.

Başkent Bağdat'ta gerçekleşen görüşmede Turan, Irak'ta geniş katılımlı bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta hükümet kurma sürecinin hassas olduğunu belirterek, Hançer ile de bu önemli süreci ve Kerkük'ü görüştüklerini aktardı.

Irak'ta geniş katılımlı, adil ve ortak bir hükümetin kurulmasının önemli olduğunu vurgulayan Turan, hükümet kurma sürecinde Kerkük'ün Bağdat ile Erbil arasında pazarlık konusu olmamasını istedi.

Son 4 yıldır Kerkük'te güvenliğin Irak federal güçler tarafından iyi bir şekilde sağlandığını hatırlatan Turan, gerek güvenlik gerek idare konusunda Bağdat'ın dışında hiç kimsenin müdahalesini istemediklerini kaydetti.

Turan ayrıca 10 Ekim'deki seçimlerle Irak Meclisine giren Türkmen milletvekillerinin tüm Türkmenleri temsil ettiğini dile getirdi.