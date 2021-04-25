Irak Türkmen Cephesi'nin 26. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kerkük'te tören düzenlendi - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 26. kuruluş yıl dönümü Irak'ın Kerkük kentinde geniş katılımlı törenle kutlandı.

Törene, ITC yürütme kurulu üyeleri, kentin yerel yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan burada yaptığı açıklamada, ITC'nin 1995 yılında Erbil kentinde kurulan tüm Türkmenleri kapsayan siyasi bir kuruluş olduğunu söyledi.

ITC'nin 1918 İngiliz işgalinden bu yana kurulan en kapsayıcı Türkmen siyasi kuruluş olduğuna dikkati çeken Turan, Cephe'nin tüm Türkmenleri kucaklayan misyonunu en iyi şekilde yürüttüğünü vurguladı.

Turan, ITC'nin kuruluş felsefesinin Türkmenlerin haklarını her alanda savunmak olduğunu belirterek, çalışmalarını Irak, bölge ve uluslararası çapta aktif şekilde sürdüreceklerini dile getirdi.