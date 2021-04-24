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ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisinde düzenlenen törene katılan siyasi parti temsilcileri ve Türkmen yetkililer
Törene katılan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay
IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ile röportaj Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 26. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde tören düzenlendi.
ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş ve çok sayıda siyasi parti temsilcisinin yanı sıra Türkmen yetkililer katıldı.
Türkmen Bakan Maruf, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ITC'nin 1995 yılında Erbil'de kurulan önemli bir siyasi kuruluş olduğunu belirterek, ITC'nin bugüne kadar Irak, bölge ve dünya çapında Türkmenlerin haklarıyla ilgili siyasi ve diplomatik çalışmalarını aktif bir şekilde yürüttüğünü vurguladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Irak Türkmen Cephesi'nin 26. kuruluş yılı Erbil'de kutlandı - Son Dakika