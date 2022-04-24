Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te kutlandı - Son Dakika
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Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te kutlandı

24.04.2022 16:33

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Kerkük kentinde tören düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Kerkük kentinde tören düzenlendi.

Törene, ITC Başkanı Hasan Turan, Kerkük Valisi Rakan Said, ITC yürütme kurulu üyeleri ve çok sayıda Kerküklü katıldı.

Burada konuşma yapan ITC Başkanı Turan, Irak Türkmen Cephesi'nin kurulduğu günden bu yana Irak'ta Türkmenlerin "en güçlü ve tek siyasi savunucusu" olduğunu söyledi.

Turan, ülkenin zor bir siyasi süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Irak'ta Türkmenler bu siyasi darboğazdan olumsuz etkilenmemeli. Bunun için de Irak Türkmen Cephesi'nin üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Türkmenlerin Irak'ta ciddi ve önemli bir coğrafyada yoğunluk gösterdiklerini belirten Turan, Osmanlı'dan sonra bu coğrafyada başlattıkları varlık mücadelesini daha iyi şekilde sürdüreceklerini aktardı.

Turan, ITC'nin Türkmenleri savunmanın yanı sıra Irak'ın toprak bütünlüğünü de korumaya devam eden ciddi bir siyasi kuruluş olduğunu sözlerine ekledi.

Irak Türkmen Cephesi, 24 Nisan 1995'te dönemin Türkmen siyasileri tarafından Irak'ın Erbil kentinde kuruldu.

Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te kutlandı
Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te kutlandı
Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te kutlandı
Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te kutlandı
Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te kutlandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te kutlandı - Son Dakika


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