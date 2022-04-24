Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü için Erbil'de tören düzenlendi - Son Dakika
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Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü için Erbil'de tören düzenlendi

24.04.2022 16:56

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde kutlama töreni yapıldı.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde kutlama töreni yapıldı.

ITC Yürütme Kurulu Erbil Ofisinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, çok sayıda siyasi parti ve diplomatik misyon temsilcisinin yanı sıra Türkmen yetkililer katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ITC'nin 24 Nisan 1995'te Erbil'de kurulduğunu hatırlatarak, bugünün ITC ve Türkmenler için önemli bir gün olduğunu söyledi.

"ITC, Irak Türkmenlerinin en önemli siyasi partisidir." diyen Maruf, ITC'nin 27 yıldır hem Irak'ta hem bölgede Türkmenlerin haklarıyla ilgili etkin bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

Maruf, "Bizim amacımız önümüzdeki süreçte Türkmenlerin haklarına aktif bir şekilde sahip çıkmaktır. Barış ve diyalog içerisinde bu hakları savunmaktır." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Karaçay da ITC'nin kurulduğu günden bugüne Irak Türkmenlerinin asli temsilcisi olarak siyaset sahnesinde aktif bir şekilde yerini aldığını belirtti.

Karaçay, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Türkiye olarak biz her vesileyle, Irak Türkmenlerinin Irak'ın en büyük üçüncü, IKBY'nin ise ikinci en büyük etnik grubunu oluşturmaları hasebiyle her alanda layık oldukları ölçüde temsil edilmeleri gerektiğini her zaman vurguluyoruz.

Ümidimiz, arzumuz tabiatıyla Irak Türkmen Cephesi'nin çalışmalarının neticesi olarak zamanla bu hedefe de ulaşılması olur. Bizler, kendilerine başarı diliyoruz. Kuruluş yıl dönümlerini tekrar tebrik ediyoruz."

Irak Türkmen Cephesi, 24 Nisan 1995'te dönemin Türkmen siyasileri tarafından Irak'ın Erbil kentinde kuruldu.

Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü için Erbil'de tören düzenlendi
Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü için Erbil'de tören düzenlendi
Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü için Erbil'de tören düzenlendi
Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü için Erbil'de tören düzenlendi

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Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te kutlandı Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü Kerkük'te kutlandı

Türkmen, Karaçay, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak Türkmen Cephesi'nin 27. kuruluş yıl dönümü için Erbil'de tören düzenlendi - Son Dakika


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