Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş yıl dönümünde iftar programı düzenledi - Son Dakika
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Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş yıl dönümünde iftar programı düzenledi

24.04.2022 23:11
Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş yıl dönümünde iftar programı düzenledi

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Ankara'da iftar programı gerçekleştirildi.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Ankara'da iftar programı gerçekleştirildi.

Dönemin Türkmen siyasileri tarafından 24 Nisan 1995'te Irak'ın Erbil kentinde kurulan ITC'nin iftarında 150 civarında davetli yer aldı.

Programa, ITC Türkiye Temsilcisi Mehmet Kutluhan Yayçılı, ITC Yürütme Kurulu Üyesi Ali Mehdi, eski Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve iş adamları katıldı.

Yayçılı, iftarın ardından yaptığı konuşmada, ITC'nin yıl dönümünün ramazan ayına denk gelmesinin sevinç vesilesi olduğunu belirterek "ITC nice badireler atlatmış, nice bedellere mahkum edilmiş ancak rahmet ve mağfirete sığınarak Türkmen milletinin hayrına olan işlerin peşinde lahza dahi ayrılmamıştır. Bugün ITC denildiğinde yalnızca bir siyasi partinin, siyasi hareketin algılanması fevkalade hatalıdır. Unutulmamalıdır ki ITC varoluş mücadelesi veren bir milletin kurumudur." ifadelerini kullandı.

ITC'nin tüm kuruluşları olarak Irak Türkmen birliklerinin dünya genelindeki birliğine hizmet ettiklerini vurgulayan Yayçılı, Irak'taki Türkmen varlığının ülkenin birlik ve beraberliğinin teminatı olduğunu söyledi.

ITC Yürütme Kurulu Üyesi Mehdi de programa katıldığı için memnun olduğunu kaydederek "ITC bir parti değil. Bütün Türkmenlerin yuvasıdır. Bu prensiple kurulan bir teşkilattır." diye konuştu.

Programda eski Türkmen Milletvekili Niyazi Mimaroğlu, Yayçılı'ya plaket takdim etti.

Program, geleneksel müzik dinletisiyle sona erdi.

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Yürütme Kurulu, Türkmen, Ankara, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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