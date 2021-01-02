Irak Türkmen Cephesi: PKK Kerkük'te uyuşturucu ticaretiyle gençleri zehirliyor - Son Dakika

Salihi, uluslararası çapta terör örgütü olarak tanınmış PKK'ya karşı mücadelede Irak hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmesi ve ciddi adımlar atmasını istedi.

ITC Başkanı, Irak'taki terör örgütlerine karşı başlatılan mücadelenin PKK'yı da kapsaması gerektiğine vurgu yaptı.

Salihi, yıllardır Irak Türkmen Cephesi kadrolarına karşı suikastlar düzenleyen terör örgütünün bu kez Kerkük'te uyuşturucu ticaretine başladığı bilgisini paylaştı.

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