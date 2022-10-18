Irak Türkmen Cephesi: Türkmenlerin hükümette temsil edilmemesinden endişeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi

Irak Türkmen Cephesi: Türkmenlerin hükümette temsil edilmemesinden endişeliyiz

18.10.2022 22:02
Irak Türkmen Cephesi: Türkmenlerin hükümette temsil edilmemesinden endişeliyiz

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmenlerin yeni kurulacak hükümette temsil edilmemesinden endişe duyduklarını belirtti.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Türkmenlerin yeni kurulacak hükümette temsil edilmemesinden endişe duyduklarını belirtti.

Başkent Bağdat'ta bir grup gazeteciyle bir araya gelen Turan, ülkedeki hükümet kurma sürecini ve Türkmenlerin durumunu değerlendirdi.

"Türkmenlere yeni kurulacak hükümet kabinesinde yer verilmemesinden endişe duyuyoruz. Durum şimdilik bizim açımızdan kaygı verici." diyen Turan, yeni hükümette en az bir icracı bakanlığın Türkmenlere verilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Türkmenlerin Irak'ın üçüncü temel unsuru olduğuna dikkati çeken Turan, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinin de bu bileşene verilmesi gerektiğine işaret etti.

ITC lideri, Kerkük'teki duruma da değinerek, kentin yönetimine dair Türkmenlerin olmadığı hiçbir çalışmanın başarılı olamayacağını vurguladı.

Irak Meclisi, 4 gün sonra Muhammed Şiya es-Sudani liderliğinde oluşturulacak yeni hükümeti oylayacak.

YORUMLAR
500
Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı (3) Irak Cumhurbaşkanı Reşid, görevine resmen başladı (3) Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Reşit görevine resmen başladı Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Reşit görevine resmen başladı
Kaynak: AA

Hasan Turan, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Türkmen Cephesi: Türkmenlerin hükümette temsil edilmemesinden endişeliyiz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 00:11:46. #1.13#
SON DAKİKA: Irak Türkmen Cephesi: Türkmenlerin hükümette temsil edilmemesinden endişeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement