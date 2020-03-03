Irak Türkmen Cephesi, ülkedeki FETÖ okullarının kapatılmasını istiyor - Son Dakika
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Irak Türkmen Cephesi, ülkedeki FETÖ okullarının kapatılmasını istiyor

14 dakika önce

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, ülkede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların kapatılmasını istedi.

Irak Türkmen Cephesi, ülkedeki FETÖ okullarının kapatılmasını istiyor, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Muhammed Saman, ülkede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların kapatılmasını istedi.

Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta ve özellikle Kerkük'te faaliyet gösteren FETÖ okullarının kapatılması için çağrıda bulundu.

Kerkük kent merkezinde önemli binaların yıllardır FETÖ okulları tarafından kullanıldığına dikkati çeken Saman, bunların Irak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Saman, terör örgütüne ait okulların söz konusu bakanlığa bağlanması ya da kapatılmasının şart olduğunu vurguladı.

Okullardaki müfredat, ders metodu ve yöntemlerinin denetlenmesi gerektiğine de işaret eden Saman, bunun da ancak Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmalarıyla mümkün olacağını kaydetti.

Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:02 Kaynak: AA
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