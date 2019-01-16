Irak Türkmenleri Yörük Türkmen Çalıştayı'na Damga Vurdu

Çalıştayın ilk gün programında İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Çalıştaya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katılım sağladı.

Yanı sıra Yörük kültürünü tanıtan sergide katılımcıların ilgi odağı oldu. Sergide, Yörüklerin kullandıkları kültürel malzemeler ve mitolojik kavramları tanımlayan stantlar yer aldı.

İki aşamadan oluşan çalıştayın birinci aşamasında 8 akademisyenin yer aldığı bilim oturumunda Yörük-Türkmen kültürü üzerine bilgilendirici bildiriler sunuldu. İkinci aşamada ise beş farklı salonda yapılan bölgesel çalışma grupları toplantısında derneklerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların çözümünde uygulanacak olan çözüm yolları üzerinde durularak 6 maddede sonuç bildirgesi oluşturuldu.

Çalışma grupları toplantısında Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kürşat Çavuşoğlu, Irak'ta Türkmenler'in yaşadığı sıkıntı ve haksızlıkları anlattı:" Irak devleti 1921'de kurulduğundan beri biran olsun Irak Türkmenlerinin yüzü gülmedi, bilakis hep çile, baskı, zulüm, asimilasyon, göçe zorlama, etnik temizlik, sindirme, yıldırma, suikast, adam kaçırma, fidye, bombalı saldırı, hapis, katliam ve idamlara maruz kaldılar. Irak Türkmenleri bunları yaşamalarına rağmen ata topraklarını terk etmediler.

Türkmenler kadar; tarihte hiçbir millet yoktur ki, neredeyse her şehri bir katliamla anılmasın... Tarihte hiçbir millet yoktur ki, yıllar itibariyle bakıldığında, sistematik olarak katledilmesin... Tarihte hiçbir millet yoktur ki, soykırıma ve asimilasyona bu kadar maruz kalmasın.. Ama Türkmenler Dil, kültür, kimlik ve varlıklarını korudular ve hepte koruyacaklar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"

Sonuç bildirgesinin okunmasından sonra katılımcılara katılım ve teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından çalıştay sona erdi.