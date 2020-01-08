Irak Türkmenlerinden ülkenin bölgesel gerilimden uzak tutulması çağrısı - Son Dakika
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Irak Türkmenlerinden ülkenin bölgesel gerilimden uzak tutulması çağrısı

6 saat önce

Irak Türkmen Cephesi, ülkenin bölgesel çekişme ve savaştan uzak tutulması çağrısında bulundu.

Irak Türkmenlerinden ülkenin bölgesel gerilimden uzak tutulması çağrısı, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi, ülkenin bölgesel çekişme ve savaştan uzak tutulması çağrısında bulundu.

Irak Türkmen Cephesi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki terör tehlikesi henüz ortadan kalkmamışken, ABD ve İran arasında başlayan gerginlikten en çok Irak'ın zarar göreceği belirtildi.

Ülkenin daha fazla krizi kaldıramayacak durumda olduğunun ifade edildiği açıklamada, İran'ın ABD askeri üslerine yönelik saldırısının ve ABD'nin muhtemel misillemesinin, gerilimi daha da artıracağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Irak'ın iki ülkenin savaştığı alana dönüşmesinden ise en çok Türkmenlerin etkileneceği vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:40 Kaynak: AA
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