Son Dakika Haberleri: Irak Türkmenlerinin ünlü şairi "Telaferli Felekoğlu" başkentte anıldı
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Irak Türkmenlerinin ünlü şairi "Telaferli Felekoğlu" başkentte anıldı

6 saat önce

Irak Türkmenleri'nin ünlü şairi "Felekoğlu" mahlasıyla tanınan Mahmut Seyyit Ali, doğumunun 90. yılında başkentte anıldı.

Irak Türkmenlerinin ünlü şairi

Irak Türkmenleri'nin ünlü şairi "Felekoğlu" mahlasıyla tanınan Mahmut Seyyit Ali, doğumunun 90. yılında başkentte anıldı.

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterlik binasında "Türk Dünyasının Öncüleri" başlıklı konferans serisinin 16'ncısı düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, açılışta yaptığı konuşmada, 2017'den itibaren söz konusu konferanslarda Türk dünyasının farklı coğrafyalarından ünlü isimleri andıklarını, 16'ncısını ise Iraklı Türkmen şair Mahmut Seyyit Ali'ye ithafen düzenlediklerini söyledi.

Kaseinov, Seyyit Ali'nin nadir bir tarihi şahsiyet olduğunu, edebi yaratıcılığıyla çağdaş Türkmen edebiyatını geliştirdiğini, geleneksel edebiyatın ruhunu koruyup yaşatarak gelecek kuşaklara aktarılmasında müstesna bir rol oynadığını anlattı.

Araştırmacı Yazar Dr. Şemsettin Küzeci de Seyyit Ali'nin şiirlerini derlediği "Açıl Dilim Açıl" isimli kitabı tanıttı. Küzeci, "Bu kitap projesine 2018'de başlandı. Felekoğlu'nun eserleri toplandı ve tarandı. 138 şiiri bulundu. Kitap 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde, Felekoğlu'nun hayatı ve edebi kişiliğine, ikinci bölümde şiirlerine yer verdik. Üçüncü bölümde ise Felekoğlu hakkında yazılan 43 şiire yer verildi." diye konuştu.

Seyyit Ali'nin Irak Türkmen lehçelerini araştırıp, Türkmen dilinde karşılığı olmayan yeni kelimeleri üreterek eserlerinde kullandığını ifade eden Küzeci, şöyle devam etti:

"Felekoğlu, Irak Türkmen edebiyatında geniş bir kitleye hitap eden bir şairdir. Eserlerini araştırırken gördük ki 116 kelimenin anlamı bizde yok. Türkmen dilinde karşılıkları yok. Karşılıklarını bulmak için Telaferlilerden yardım aldık. Bazı kelimelerin anlamını bulduk. Netice itibarıyla anlamını bilemediğimiz 12 kelime kaldı. Ailesi dahil anlamlarını hiç kimse bilmiyor. Felekoğlu'nun kendisinin ürettiği bu kelimeler de kitapta yer alıyor. Bu kelimelerin manaları Felekoğlu ile mezara gitti."

Konferansa Iraklı Türkmenler, Iraklı Türkmen dernekleri temsilcileri, Telafer'den şair ve edebiyatçılar katıldı.

Irak, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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