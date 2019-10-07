Son Dakika Haberleri: Irak ulusal güvenlik konseyi danışmanı: karşı koyacağız
Son Dakika Güncel Irak ulusal güvenlik konseyi danışmanı: karşı koyacağız

Irak ulusal güvenlik konseyi danışmanı: karşı koyacağız

29 dakika önce

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Falih Alfayyadh, göstericilerin Irak hükümetini devirmeye çalıştığını ve buna karşı koyacaklarını belirtti.

Irak ulusal güvenlik konseyi danışmanı: karşı koyacağız, System.String[]
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Falih Alfayyadh, göstericilerin Irak hükümetini devirmeye çalıştığını ve buna karşı koyacaklarını belirtti.

Alfayyadh, "Irak'ın istikrarına ve birliğine karşı komplo kurmak isteyenler var, biz yolsuzluğu bitirmek ve Irak hükümetini devirmek için uğraşanlarla mücadele edeceğiz. Silahlı kuvvetler Irak'ta herhangi bir siyasi anlaşmazlıktan uzak. Darbe veya isyana yer yok ve Irak, belirli bir tarikat tarafından yönetilmeyecek" dedi.

'ŞİDDET OLAYLARINA DAİR İNCELEME YAPILACAK'

Danışman Alfayyadh, hükümet karşıtı protestolarda ölümlerin ve eylemcilere karşı uygulanan şiddetin soruşturulacağını belirterek, "Soruşturma, ölümlerin ve şiddetin arkasında kim olduğunu kanıtlayacak. Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri Anayasayı ve devleti koruyor. Politikayla ilgileri yok" dedi.


Ulusal Güvenlik Konseyi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
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