Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı, Bağdat hükümetinin Sincar Anlaşması'nın uygulanması için çalıştığını açıkladı - Son Dakika

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Bağdat hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile imzalanan Sincar Anlaşması'nın uygulanması için çalışacağını belirtti.

Musul'a bağlı Sincar ilçesini ziyaret eden Araci burada bazı komutanlarla bir araya geldi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığının ofisinden yapılan açıklamaya göre, Araci, Sincar'daki emniyet güçlerinin Irak ordusuna bağlı olacağını ve yerel polis teşkilatının da Sincar halkından olacağını ifade etti.

Hükümetin, Sincar'da hayatın eski haline geri gelmesi ve kamu hizmetlerinin yeniden başlaması konusunda kararlı olduğunu kaydeden Araci, "Bağdat hükümeti, Sincar Anlaşmasının uygulanması ve göçmenlerin evlerine dönmesi için çalışıyor ve bu konuda her şeyi yapacak." ifadesini kullandı.

Sincar Anlaşması

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için 9 Ekim 2020'de Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Irak merkezi yönetimi, anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başlandığını duyursa da bölgede hala varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı milis yapılardan da Sincar'a takviye güç gönderildiği iddia edilmişti.