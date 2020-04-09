Irak Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı, hükümeti kurmakla görevlendirildi - Son Dakika

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'ye verdi.

Irak Haber Ajansı'nın haberine göre, Salih, daha önce hükümeti kurma görevi alan Adnan ez-Zurfi'nin bu görevi iade etmesi üzerine, yeni teklifi siyasi partilerin üzerinde anlaştığı Mustafa Kazimi'ye sundu.

Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu ile İran'a yakın Şii partilerin desteklediği Kazimi'ye, Sünnilerin meclisteki en büyük grubu Irak Güçler İttifakı ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) de destek açıklamaları yapılmıştı.

Kazimi'ye hükümeti kurma görevinin verilmesi törenine, Irak Yüksek Federal Mahkemesi Başkanı Faik Zeydan, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin yanı sıra Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen gruplardan da temsilciler katıldı.

Irak anayasasına göre, Kazimi'nin 30 gün içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Mustafa Kazimi kimdir?

Gazeteci kökenli Kazimi, 2016'dan beri Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Kazimi, 2003 öncesi yıllarda ise Irak'ın dışında Saddam Hüseyin rejimine karşı yürütülen muhalefetin safında yer almıştı.

2003 sonrası geldiği Irak'ta bazı gazetelerde yazarlık ve başyazarlık yapan Kazimi, Saddam Hüseyin dönemine ait işlenen insanlık suçları araştırmak için Irak'ın Hafızası Kuruluşu'nun da başkanlığını yürütmüştü.