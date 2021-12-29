Irak: Uluslararası koalisyonun tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışı tamamlandı - Son Dakika

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun savaş görevinin sona erdiğini, tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının ülkeden çıkışının tamamlandığını belirtti.

Başbakan Kazımi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyonun görevinin artık ABD ile Irak arasında stratejik diyalog görüşmelerinin çıktılarına göre yalnızca destek ve tavsiye ile sınırlı olduğunu ifade etti.

Kazımi, uluslararası koalisyonun savaş görevinin sona erdiğini, tüm güçlerinin ve savaş teçhizatının Irak'tan çıkışının tamamlandığını söyledi.

DEAŞ ile mücadelede koalisyon komutanlığına, koalisyondaki ülkeler ile komşu ve müttefik ülkelere teşekkür eden Kazımi, Irak güçlerinin, halkını korumak için hazır olduğunu vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon, 2014 yılından itibaren lojistik, istihbarat ve hava saldırılarıyla Irak güçlerine destek vermişti.

Bağdat ve Washington yönetimleri, temmuz ayında Irak'taki uluslararası koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin yıl sonuna kadar ülkeden çekilmesi konusunda anlaşmıştı.

Koalisyon ve Irak, 9 Aralık'ta koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun sona erdiğini ve çekildiğini duyurmuştu.