Irak, Umman, Lübnan ve Cezayir'de koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak, Umman, Lübnan ve Cezayir'de koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika

Irak, Umman, Lübnan ve Cezayir'de koronavirüs vakaları artıyor

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 35, Umman'da 15, Lübnan'da 14, Cezayir'de 12'ye yükseldi.

Irak, Umman, Lübnan ve Cezayir'de koronavirüs vakaları artıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 35, Umman'da 15, Lübnan'da 14, Cezayir'de 12'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, Diyala ve Necef kentlerinde 3 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını belirtti.

Bedr, böylece Irak'taki vaka sayısının 35'e çıktığını ifade etti.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığının açıklamasında da İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 2'si İranlı, 1'i Ummanlı 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 15'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, hastaların karantina altında tutulduğu aktarıldı.

Lübnan

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 14'e yükseldiği ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı önceki gün ülkede Kovid-19'a rastlanan kişi sayısını 13 olarak açıklamıştı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in batısındaki El-Belide ilinde daha önce bazı fertlerinde Kovid-19 tespit edilen ailede 4 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görüldüğü Cezayir'de böylece virüs tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Cezayir, Lübnan, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Irak'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Irak Süleymaniye'de koronavirüs nedeniyle cemaatle namaz kılmak yasaklandı Adalet Bakanı Gül: Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 04:29:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Irak, Umman, Lübnan ve Cezayir'de koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]