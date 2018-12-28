Son Dakika Haberleri: Irak Uyruklu 2 Kişinin Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Irak Uyruklu 2 Kişinin Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

59 dakika önce

Samsun'da Irak uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada Iraklı bir genç bıçakla yaralandı.

Irak Uyruklu 2 Kişinin Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'da Irak uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada Iraklı bir genç bıçakla yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Dr. Kamil Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Irak uyruklu Ömer adlı şahıs Ali Muhammed Naci'yi (19) bıçakla sırtından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında yaralı şahıs Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili 2 Irak uyruklu kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerideki yine Iraklı şahıslara ait emlak dükkanının bodrum katında suç aleti bıçağı bir süre aradı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:27 Kaynak: İHA

Zafer Mahallesi, İlkadım, Samsun, Irak, 3. Sayfa
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