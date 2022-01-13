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Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı - Son Dakika

Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı

13.01.2022 00:13
Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı

Türkiye'ye geçtiğimiz yıl turist olarak gelen ve İstanbul'da ikamet izin belgesi alan Iraklı çift, 17 gün önce Samsun'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Ancak İstanbul'da kendilerine verilen oturum izni iptal alan ve Samsun'dan olumsuz yanıt alan çifte 10 gün içinde Türkiye'yi terk etme tebligatı gönderildi. Yeni doğan kızlarının kimliği ve pasaportu olmadığı Irak'a dönemeyen çift çaresiz kaldı.

Irak uyruklu Sattar Hamzam Mhmood Mhmood (37), 2 yılık eşi Iman Ayad Taha Taha (25) ile birlikte Türkiye'ye turist olarak geldi ve geçen yıl nisan ayında İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurarak 14 Nisan 2022 tarihine kadar ikamet izin belgesi ve kimliği aldı. Ancak, İstanbul'da yaşayan aile bir süre önce Samsun'a geldi. Hamile olan Iman Ayad Taha Taha, 17 gün önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı

İSTANBUL'DAKİ OTURUM İZNİ İPTAL OLDU

Aile kızlarının kimlik başvurusu için ilgili kurumlara başvuruda bulundu. Ancak baba, İstanbul'dan kendilerine verilen oturum izninin iptal olduğunu ve Samsun'dan da başvurusuna olumsuz yanıt aldığını öğrenince ne yapacağını şaşırdı.

Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı

"BEBEĞİN KİMLİĞİ OLMADIĞI İÇİN IRAK'A GİDEMİYOR"

Iraklı aileye '10 gün içinde Türkiye'yi terk etmeleri' konusunda tebligat gönderildi. 17 günlük kızlarıyla ilgili ellerinde sadece hastanede doğum belgesi olduğunu belirten baba Sattar Hamzam Mhmood Mhmood, "Kızıma kimlik ve pasaport vermediler. Başvurduğum ilgili kurumlardan olumsuz cevap aldık. Kızımın kimliği olmadığı için de Irak'a götüremiyoruz. Bize verilen 10 gün içinde Türkiye'ye terk etmemiz konusunda süre az kaldı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kızımı Türkiye'de bırakabileceğim kimse yok. Irak'a da kimliği olmadığı için götüremiyoruz. ya bize oturum izni verilmesini ya da kızıma doğum belgesi ile kimlik çıkartılıp birlikte Irak'a dönmek istiyoruz. Çaresiz kaldık ve Türk ve Iraklı yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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İstanbul, Türkiye, Samsun, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı - Son Dakika


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