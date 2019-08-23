Irak uyruklu dolandırıcılık şüphelisi kadın yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Irak uyruklu kadın, gözaltına alındı.

İddiaya göre, Irak'tan gelerek Samsun'a yerleşen S.S.H.A.M, ev almak için dolarını Türk lirasına çevirip bankaya yatırmak istedi.

S.S.H.A.M, gayri resmi tercümanlık yapan Irak uyruklu D.N.F. (25) isimli kadının yardımıyla bankaya 100 bin lira yatırdı.

Bir gün sonra 100 bin lira daha yatırmak isteyen S.S.H.A.M, yine D.N.F. ile bankaya gitti.

D.N.F, aldığı 100 bin liranın 90 bin lirasını S.S.H.A.M'nin, 10 bin lirasını ise kendi hesabına yatırdı.

Eve dönüp hesaplarını kontrol edince 10 bin lira eksik olduğunu fark eden S.S.H.A.M, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu, "Güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık" iddiasıyla şüpheliyi gözaltına aldı.