Irak Uyruklu Genç Kız Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
İstanbul Fatih'te yaşayan Irak uyruklu genç kız, evinde ölü bulundu.
İstanbul Fatih
'te yaşayan Irak
uyruklu genç kız, evinde ölü bulundu. Ev arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine ortaya çıkan olayda genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.
Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı Tiryakçı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre Irak uyruklu Zainab Alabboodi'den (22) haber alamayan arkadaşları genç kızın evine geldi. Kapının açılmadığını gören ev arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir aracılığıyla kapıyı açarak daire içine giren ekipler yatak odasında hareketsiz yatan Alabboodi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri genç kızın odasında ve evde çalışma yaptı.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Ekiplerin çalışmaları sonrası olay yerine gelen savcının incelemeleri için cenaze aracına konulan Alabboodi'nin cansız bedeni Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Savcının incelemelerinin ardından genç kızın cesedi daha sonra Yenibosna
'da bulunan Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. Alabboodi'nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp incelemesi ardından belirlenecek. Genç
kızın ölüm haberini alan arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis
olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:27 Kaynak: İHA
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