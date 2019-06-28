Son Dakika Haberleri: Irak uyruklu gence 4 yıl 8 ay hapis cezası
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Irak uyruklu gence 4 yıl 8 ay hapis cezası

46 dakika önce

Eskişehir'de tartıştığı Irak uyruklu arkadaşlarının üzerine otomobilini sürerek bir kişiyi araç ile evin duvarı arasında sıkıştırıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık A.H.B., 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Irak uyruklu gence 4 yıl 8 ay hapis cezası, System.String[]
Eskişehir'de tartıştığı Irak uyruklu arkadaşlarının üzerine otomobilini sürerek bir kişiyi araç ile evin duvarı arasında sıkıştırıp ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık A.H.B., 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen karar duruşmasına, tutuklu sanık Akıl Hasan Bakkar (19) ile maktul Maryam Arkan Salım Bakko'nun (22) yakınları ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanık A.H.B., öldürme niyetinin olmadığını, pişman olduğunu belirterek tahliye ve beraatini talep etti. Olayın kasıtlı olmadığını aktaran sanık, "Mağdurum. Maktulü geçmişten tanımam. Tartışma sonrası bir kaza oldu. Kendisiyle bir husumetim yok" dedi.

Şikayetçi baba Arkan Salım Elıas Bakko ise, sanığın kızına bilerek vurduğunu belirterek, "Sanık o gün sarhoş. Tanık beyanları var. Sanık maktule bilerek ve isteyerek vurmuştur. Kasten öldürme suçundan ceza almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti sanığa "taksirle adam öldürme" suçundan 5 yıl 7 ay 6 gün hapis cezası verdi. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkilerini göz önünde bulunduran heyet, sanığa neticeten 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:02 Kaynak: İHA
Eskişehir, Irak, 3. Sayfa
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