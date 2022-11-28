Iraklı kadının cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı her şeyi itiraf etti: Fuhuş yapacaktık, parada anlaşamadık - Son Dakika
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Iraklı kadının cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı her şeyi itiraf etti: Fuhuş yapacaktık, parada anlaşamadık

28.11.2022 15:24

Kocaeli'de "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evden çıkan ve tenha bir alanda yarı çıplak halde cesedi bulunan Irak uyruklu kadının katil zanlısı, ifadesinde her şeyi anlattı. Şahıs, kadınla fuhuş yapmak için bir araya geldiğini fakat parada anlaşamayınca kavga ettiklerini söyledi. Katil zanlısı daha sonra kadının boğazını sıktığını itiraf etti.

Kocaeli'de eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden çıkan Irak uyruklu Sarah Alı Shareef'ın (29), 24 Kasım Perşembe günü Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi Hereke Amfi Tiyatro mevkiinde yarı çıplak halde cansız bedeni bulunmuştu. Genç kadının öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan A.K. (52), çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İFADESİNDE HER ŞEYİ BİR BİR ANLATTI

Şüpheli A.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Sarah Alı Shareef ile olay günü fuhuş için bir araya geldiklerini iddia eden A.K.'nin, para konusunda anlaşamadıklarını ve genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını, kadının bağırması üzerine paniklediğini, onu susturmak için ağzını kapattığı ve boğazını sıktığını, bunun neticesinde Sarah Alı Shareef'in hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

ARACINA ALIP 100 METRE SONRA BIRAKMIŞ

Aynı zamanda, ifadesinde alkollü olduğunu da kaydeden A.K.'nin, Sarah Alı Shareef'i öldürdükten sonra cesedini aracına alarak olay yerinden 100 metreye ileriye bıraktığını söylediği bildirildi.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iraklı kadının cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı her şeyi itiraf etti: Fuhuş yapacaktık, parada anlaşamadık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iraklı kadının cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı her şeyi itiraf etti: Fuhuş yapacaktık, parada anlaşamadık - Son Dakika
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