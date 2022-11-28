Kocaeli'de eşine "Pazar alışverişine gidiyorum" diyerek evinden çıkan Irak uyruklu Sarah Alı Shareef'ın (29), 24 Kasım Perşembe günü Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi Hereke Amfi Tiyatro mevkiinde yarı çıplak halde cansız bedeni bulunmuştu. Genç kadının öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan A.K. (52), çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Şüpheli A.K.'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, Sarah Alı Shareef ile olay günü fuhuş için bir araya geldiklerini iddia eden A.K.'nin, para konusunda anlaşamadıklarını ve genç kadınla zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını, kadının bağırması üzerine paniklediğini, onu susturmak için ağzını kapattığı ve boğazını sıktığını, bunun neticesinde Sarah Alı Shareef'in hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.
Aynı zamanda, ifadesinde alkollü olduğunu da kaydeden A.K.'nin, Sarah Alı Shareef'i öldürdükten sonra cesedini aracına alarak olay yerinden 100 metreye ileriye bıraktığını söylediği bildirildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Iraklı kadının cansız bedeni bulunmuştu! Katil zanlısı her şeyi itiraf etti: Fuhuş yapacaktık, parada anlaşamadık - Son Dakika