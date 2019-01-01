Son Dakika Haberleri: Irak Uyruklu Kişinin Yasa Dışı Muayenehane Açtığı İddiası

Irak Uyruklu Kişinin Yasa Dışı Muayenehane Açtığı İddiası

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Irak uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açarak kadınlara kürtaj yaptırdığı iddiasıyla 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Irak Uyruklu Kişinin Yasa Dışı Muayenehane Açtığı İddiası, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Irak uyruklu kişinin yasa dışı muayenehane açarak kadınlara kürtaj yaptırdığı iddiasıyla 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Irak uyruklu Rami G'nin (28), Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde yasa dışı muayenehane açarak, hamile kadınlara kürtaj yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, kaçak muayenehaneye operasyon düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle muayenehaneye giren ekipler, kendisini doktor olarak tanıtan Rami G. ile yanında çalıştığı öne sürülen Asma A'yı (40) gözaltına aldı.

Muayene olmak için bekleyen Irak uyruklu 9 kişi ile ikamet sahibini Emniyet Müdürlüğüne götüren ekipler, yasa dışı muayenehanede bulunan tıbbi cihaz ve ilaçlara da el koydu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:34 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:36:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak Uyruklu Kişinin Yasa Dışı Muayenehane Açtığı İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]