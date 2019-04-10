Irak Uyruklu Şahsın Valizinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi
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Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde otobüste yolcu olarak bulunan Irak uyruklu şahsın valizinde kaçak sigara ele geçirildi.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:33 Kaynak: İHA
'nın Ereğli
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde otobüste yolcu olarak bulunan Irak
uyruklu şahsın valizinde kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma
Komutanlığı Zengen
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Adana- Ankara
E-90 karayolu üzerinde uygulama yapıldı. Arama da Irak'ın Musul
şehrinden yola çıktığı öğrenilen otobüs durduruldu. Araçta yapılan aramada yolcu olarak bulunan Irak uyruklu şahsa ait valizde, çeşitli miktarlarda bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bandrolsüz sigaralara jandarma ekiplerince imha edilmek üzere el konuldu. - KONYA
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