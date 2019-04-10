Son Dakika Haberleri: Irak Uyruklu Şahsın Valizinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Irak Uyruklu Şahsın Valizinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

20 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde otobüste yolcu olarak bulunan Irak uyruklu şahsın valizinde kaçak sigara ele geçirildi.

Irak Uyruklu Şahsın Valizinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde otobüste yolcu olarak bulunan Irak uyruklu şahsın valizinde kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı Zengen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Adana- Ankara E-90 karayolu üzerinde uygulama yapıldı. Arama da Irak'ın Musul şehrinden yola çıktığı öğrenilen otobüs durduruldu. Araçta yapılan aramada yolcu olarak bulunan Irak uyruklu şahsa ait valizde, çeşitli miktarlarda bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bandrolsüz sigaralara jandarma ekiplerince imha edilmek üzere el konuldu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:33 Kaynak: İHA
Ereğli, Jandarma, Irak, 3. Sayfa
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