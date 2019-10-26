Son Dakika Haberleri: Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti
Son Dakika Güncel Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti

Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti

11 dakika önce

Irak üzerinden geldiği bildirilen ABD'ye ait konvoya Kamışlı'dan geçişi sırasında helikopterler eşlik etti.

Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti, System.String[]

Irak üzerinden geldiği bildirilen ABD'ye ait konvoya Kamışlı'dan geçişi sırasında helikopterler eşlik etti.

Edinilen bilgilere göre, Irak üzerinden Suriye'ye gelen ABD'ye ait askeri konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısındaki Kamışlı kentine ulaştı. Konvoyun Kamışlı'dan Suriye'nin batısına doğru ilerleyişi sırasından eşlik eden iki helikopter Nusaybin'den görüntülendi. Bir süre Nusaybin - Kamışlı sınırında gezen helikopterler daha sonra batıya doğru hareket etti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Nusaybin, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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