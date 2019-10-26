Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti
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Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik ettiMARDİN - Irak üzerinden geldiği bildirilen ABD'ye ait konvoya Kamışlı'dan geçişi sırasında helikopterler eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
Irak üzerinden gelen ABD konvoyuna helikopterler eşlik etti
MARDİN - Irak üzerinden geldiği bildirilen ABD'ye ait konvoya Kamışlı'dan geçişi sırasında helikopterler eşlik etti.
Edinilen bilgilere göre, Irak üzerinden Suriye'ye gelen ABD'ye ait askeri konvoy Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısındaki Kamışlı kentine ulaştı. Konvoyun Kamışlı'dan Suriye'nin batısına doğru ilerleyişi sırasından eşlik eden iki helikopter Nusaybin'den görüntülendi. Bir süre Nusaybin - Kamışlı sınırında gezen helikopterler daha sonran batıya doğru hareket etti.
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