Irak ve Çin'den diplomatik ve hususi pasaportta vize muafiyeti anlaşması - Son Dakika
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Irak ve Çin'den diplomatik ve hususi pasaportta vize muafiyeti anlaşması

06.06.2022 14:56
Irak ve Çin'den diplomatik ve hususi pasaportta vize muafiyeti anlaşması

Irak ve Çin hükümetleri arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

Irak ve Çin hükümetleri arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu anlaşmaya Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Vekili Nezar Hayrullah ve Çin'in Bağdat Büyükelçisi Cui Wei imza attı.

Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Iraklı diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri Çin'e vizesiz seyahat edebilecek. Aynı tür pasaport taşıyan Çin vatandaşları da Irak'a seyahatlerinde vizeden muaf tutulacak.

Açıklamada, "Bu anlaşma, iki ülkenin tüm alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

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