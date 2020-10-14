Irak ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Irak'ta 51, Fas'ta 41 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 51 kişi daha yaşamını yitirdi ve 3 bin 857 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 10 bin 21'e, vaka sayısı da 413 bin 215'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 188 artarak 347 bin 396'ya ulaştı.

Fas'ta son 24 saatte 41 ölü

Öte yandan Fas'ta ise 41 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 3 bin 387 kişinin virüse yakalandığı, 2 bin 497 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 726'ya, vakaların 160 bin 333'e, iyileşenlerin ise 133 bin 959'a çıktığı kaydedildi.