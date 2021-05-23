Irak ve Filistin hükümetleri arasında Ramallah'ta ortak görüşmeler başlayacak - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Filistin davasına yönelik ülkesinde toplumsal bir destek olduğunu belirterek, önümüzdeki aylarda Ramallah'ta iki ülke arasında dışişleri bakanlıkları düzeyinde ortak görüşmeler başlayacağını söyledi.

Hüseyin, Bağdat'ı ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Filistin'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Filistin ile İsrail arasında varılan ateşkese işaret eden Hüseyin, "Bu zafer (ateşkes) Filistinli tarafların birleşmesiyle doğru şekilde kullanılmalı. Bunun için de Filistinliler arasında şeffaf ve açık şekilde diyalog gerekiyor." dedi.

Filistin halkına yardım için Filistin hükümetiyle çalıştıklarını ifade eden Hüseyin, "Irak'ta Filistin davasına karşı toplumsal destek söz konusu. Irak ve Filistin arasında dışişleri bakanlıkları düzeyinde ortak komite görüşmeleri önümüzdeki aylarda Ramallah'ta başlayacak." diye konuştu.

"Irak-Filistin ilişkileri birçok şeyden daha önemli"

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de Irak-Filistin ilişkilerinin önemine dikkati çekti.

Maliki, "İsrail saldırılarının sona ermesinin ardından Bağdat'a geldim. Irak-Filistin ilişkileri birçok şeyden daha önemli. Bu ziyaretin amacı da önümüzdeki dönemde Bağdat hükümetiyle iş birliğini ve ortak tutumu geliştirmek." dedi.

Gazze Şeridi'nde büyük bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Maliki, şunları kaydetti:

"Orada yaşanan hain saldırılar 240'tan fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Düşman (İsrail), tüm askeri gücünü ve silahını kullanarak saldırdı ve Gazze halkına olan büyük kin ve nefretini kustu. Orada Filistin'e ait her şey tahrip edildi. Saldırılar sonrası bulamadıklarımızı enkaz altlarında arıyoruz. Onlara ölümlerinde bile hakkettiklerini veremedik."

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının asıl gayesinin "Kudüs" olduğunu vurgulayan ve Kudüs'ün hala işgal altında bulunduğunu ifade eden Maliki, "Filistin halkı evinde bile güvende değil. Gücümüzü Irak halkından alıyoruz. Irak Filistin'e, Filistin de Irak'a karşı vefalı kalmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Irak Ulusal ve Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci'nin bugün Ramallah'a gideceği duyurulsa da daha sonra ziyaretin iptal edildiği belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüştü.