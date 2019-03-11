Son Dakika Haberleri: Irak ve İran Arasında 5 Mutabakat Zaptı İmzalandı

Irak ve İran Arasında 5 Mutabakat Zaptı İmzalandı

34 dakika önce

Irak ve İran arasında petrol, ticaret, sağlık, ulaşım ve vize konusunda mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Irak ve İran Arasında 5 Mutabakat Zaptı İmzalandı, System.String[]
Irak ve İran arasında petrol, ticaret, sağlık, ulaşım ve vize konusunda mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin hazır bulunduğu toplantıda petrol, ticaret, sağlık, Basra ve Şelamça (İran tarafı) arasında demir yolu inşası için ulaşım alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

Toplantıda ayrıca, yatırımcı ve iş adamlarına vize kolaylığı konusunda anlaşmaya varıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin İletişim ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Berviz İsmaili, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamada, Ruhani ile Irak Başbakanı Abdulmehdi görüşmesine değinerek, "Ruhani ve Abdulmehdi görüşmesinde iki ülke vatandaşları için vizenin nisan ayı itibarıyla ücretsiz olması kararı alındı." ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı, bugün Bağdat'a gelerek, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüştü.


Ruhani'nin 3 gün sürecek ziyareti kapsamında Necef'te, Şiilerin dini otoritelerinden biri olan Ayetullah Ali es-Sistani ve ülkedeki diğer siyasi, dini yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Irak, İran, Güncel
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