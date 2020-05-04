Irak ve İran arasındaki 2 sınır kapısı yeniden açıldı - Son Dakika
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Irak ve İran arasındaki 2 sınır kapısı yeniden açıldı

13 dakika önce

Irak ile İran arasında korona virüsü nedeniyle kapatılan 2 sınır kapısının yeniden ticarete açıldığı bildirildi.

Irak ve İran arasındaki 2 sınır kapısı yeniden açıldı, System.String[]

Irak ile İran arasında korona virüsü nedeniyle kapatılan 2 sınır kapısının yeniden ticarete açıldığı bildirildi.


İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaleti Ekonomi Koordinasyon Müdürü Behzat Babahani, korona virüs salgının yayılmasının ardından yaklaşık 2 aydır kapalı olan Irak ile 2 sınır kapsının yeniden ticarete açıldığını söyledi. Irak ile 371 Kilometre uzunluğunda sınırı olan Kirmanşah eyaletinin 5 sınır kapısına sahip olduğunu belirten Babahani, Şuşmi ve Şeyh Sile sınır kapılarının sağlık kuralları çerçevesinde açıldığını ve ticarete başlandığını duyurdu.


Irak - İran sınır kapıları Mart ayının başında korona virüsü nedeniyle kapatılmıştı. - ERBİL

Ekonomi, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:33 Kaynak: İHA


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