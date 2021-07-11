Irak ve İran arasındaki su krizi büyüyor - Son Dakika

Irak hükümeti, doğu bölgelerindeki suların İran tarafından kesilmesi üzerine uluslararası makamlara başvuracağı uyarısında bulundu.

Irak ve İran'da tarihin en kurak yaz mevsimlerinden biri yaşanırken, ülkeler arasındaki su krizi de giderek büyüyor. İran sırındaki Diyale vilayetindeki su projesini denetleyen Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid el-Hamdani, İran'ın Sirvan, el-Kerha, el-Karun ve el-Vend nehirlerinden akan suları kesmesi sonucu Diyale vilayetinde büyük hasar meydana geldiğini söyledi.

Doğu bölgelerindeki suların Irak'a gelişini engellemesi yönünde İran'ı uyaran el-Hamdani, İran'ın ortak nehirleri kesme konusunda ısrar etmesi ve uluslararası anlaşmalara göre hareket etmemesi halinde Irak'ın su hakkı için ilgili uluslararası makamlara başvuracağını duyurdu. Bu tür çözümlere başvurmayı arzu etmediğini aktaran Bakan el-Hamdani, geçtiğimiz Haziran ayında sorunu görüşmek için yapılması planlanan toplantının İran tarafından reddedilmesini eleştirdi.

İran'ın DEAŞ savaşında ülkesinin yanında durduğunu hatırlatan Irak Su Kaynakları Bakanı el-Hamdani, Türkiye'nin su sıkıntısı nedeniyle meydana gelen zararı Irak ile paylaştığı gibi İran'dan da benzer adımın atılmasını beklediğini kaydetti. - ERBİL