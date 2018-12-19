Son Dakika Haberleri: Irak ve İran Asker Cenazelerini Karşılıklı Olarak İade Etti

Irak ve İran Asker Cenazelerini Karşılıklı Olarak İade Etti

1 saat önce

Bağdat ve Tahran yönetimleri, 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak savaşında ölen askerlerin cenazelerini karşılıklı olarak iade etti.

Irak ve İran Asker Cenazelerini Karşılıklı Olarak İade Etti, System.String[]
Bağdat ve Tahran yönetimleri, 1980-1988 yıllarındaki İran- Irak savaşında ölen askerlerin cenazelerini karşılıklı olarak iade etti.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın güneyindeki Vasıt vilayetinde bulunan Zarbatiye Sınır Kapısı'nda 50 askerin cenazelerinin karşılıklı olarak iade edildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu iade işlemi kapsamında İran'ın 46, Irak'ın ise 4 askerinin cenazesini teslim aldığı aktarıldı.

İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaşta 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti.

İki ülke, savaşta hayatını kaybedenlerin cenazelerinin teslimine ilişkin Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün gözetiminde 2008 yılında bir anlaşma imzalamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:40 Kaynak: AA

Bağdat, Irak, İran, Güncel
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