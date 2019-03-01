Son Dakika Haberleri: Irak ve Kuveyt İş Birliğini Geliştirmekte Kararlı

Irak ve Kuveyt İş Birliğini Geliştirmekte Kararlı

39 dakika önce

Irak ve Kuveytli yetkililer, ekonomik ilişkileri artırma ve her alanda iş birliği yapma konusunda kararlılık mesajı verdi.

Irak ve Kuveyt İş Birliğini Geliştirmekte Kararlı, System.String[]
Irak ve Kuveytli yetkililer, ekonomik ilişkileri artırma ve her alanda iş birliği yapma konusunda kararlılık mesajı verdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin daveti üzerine ülkeyi ziyaret eden Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Görüşme sonrası Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak-Kuveyt ilişkilerinin geliştirilmesi ve diktatör rejimlerin kalıntıları ile geçmişin izlerinden kurtulmanın gerektiği ifade edildi.

Karşılıklı güven temelinde ilişkileri daha iyi bir seviyeye çekmek için ciddi bir şekilde çalışma çağrısının yapıldığı açıklamada, Irak'ın Kuveyt'e açılım konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Kuveyt Meclis Başkanı Ganim ise iki ülke arasındaki iş birliğinin ve ekonomik ilişkilerin artırılmasını ve çözüm bekleyen sorunların tümünün halledilmesini istediklerini kaydetti.

Ganim, Kuveyt'in, iki ülke arasındaki Yüksek Bakanlar Komitesi'ne işlerlik kazandırılması ve güçlü iş birliği ilişkilerinin kurulmasını arzuladığını aktardı.

Kuveyt ile Irak arasında, geçmişi 1990'lı yıllara uzanan ortak petrol kuyuları, kayıp Kuveytliler ve Abdullah Körfezi'nde deniz sınırının çizilmesi gibi sorunlar bulunuyor. Geçen yıllarda gerçekleştirilen müzakerelere rağmen bu sorunlara henüz çözüm bulunamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Kuveyt, Irak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 03:14:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak ve Kuveyt İş Birliğini Geliştirmekte Kararlı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]