Son Dakika Haberleri: Irak ve Kuveyt, Sınırda Petrol Arayacak

Irak ve Kuveyt, Sınırda Petrol Arayacak

1 saat önce

Irak ve Kuveyt, sınır bölgelerindeki zengin petrol yataklarının tespiti için araştırma yapılmasında anlaştı.

Irak ve Kuveyt, Sınırda Petrol Arayacak, System.String[]
Irak ve Kuveyt, sınır bölgelerindeki zengin petrol yataklarının tespiti için araştırma yapılmasında anlaştı.

Irak Petrol Bakanı Samir Gazban, Kuveyt'te katıldığı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) konferansı sonrası düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Kuveyt ile sınır bölgelerinde petrol arama çalışmasının yapılması hususunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Gazban, sınırdaki bölgelerde yapılacak arama çalışmasının dünyaca ünlü bir danışmanlık şirketi tarafından gerçekleştirileceğini, elde edilen verilere göre, her iki tarafın çıkarına uyacak şekilde üretime geçileceğini ifade etti.

Irak Petrol Bakanı, söz konusu yabancı şirketin ismi, çalışmaların başlama yeri ve zamanı hakkında ise detay vermedi.

Gelirleri büyük oranda petrole dayalı olan her iki ülke de zengin yer altı kaynaklarına sahip. Irak halihazırda günlük ortalama 3 milyon 500 bin varil ham petrol ihraç ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:03 Kaynak: AA

Kuveyt, Irak, Ekonomi
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