Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 11 bin 712'ye, Libya'da 1025'e ulaştı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 42 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 390 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 712'ye, vaka sayısı ise 521 bin 542'ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 526 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 449 bin 565'e ulaştığı kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 722 kişinin enfekte olduğu, 600 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1025'e, vaka sayısının 74 bin 324'e, iyileşenlerin sayısının ise 44 bin 733'e çıktığı kaydedildi.