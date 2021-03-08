Irak ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 24, Libya'da 15 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 24 kişi vefat etti, 4 bin 468 yeni vaka kaydedildi, 3 bin 920 kişi ise iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 596'ya, vaka sayısı 731 bin 16'ya, iyileşenlerin sayısı ise 664 bin 461'e yükseldi.

Öte yandan Irak hükümeti, şubat ayından bu yana uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının 22 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Karar uyarınca, cuma, cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağının tam gün, diğer günler ise 20.00-05.00 saatlerinde uygulanacağı belirtildi.

Irak'ta İngiltere varyantı yeni tip Kovid-19 tespit edilmesi üzerine 19 Şubat'ta kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilmişti.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1018 yeni vaka tespit edildiği, 1036 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle salgındaki toplam vefat sayısının 2 bin 288'e, vaka sayısının da 139 bin 658'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 126 bin 878 olduğu ifade edildi.