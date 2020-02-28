Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor - Son Dakika
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Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

25 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 8'e, Lübnan'da 4'e yükseldi.

Irak ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 8'e, Lübnan'da 4'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ta bir kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka sayısının 8'e yükseldiğini belirtti.

Bedr, Bağdat'ta virüs tespit edilen 32 yaşındaki hastanın kısa süre önce İran'a gittiğini aktardı.

Irak makamları Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında dün üniversiteler ve okullarda eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi ve vatandaşlarının Çin, İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ile Bahreyn'e seyahatinin yasaklanması kararı almıştı.

Lübnan'da 4'üncü vaka


Lübnan'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 4'e yükseldi.


Refik Hariri Devlet Hastanesi kayıtlarına göre, başkent Beyrut'ta Suriye uyruklu bir kadında Kovid-19 görüldü.

Söz konusu kadının hastanede kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.


İran ile sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan'da Kovid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun İranlı ya da bu ülkede bulunmuş olması dikkati çekiyor.

Lübnan, Bağdat, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:04 Kaynak: AA
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