IRAK VE SURİYE'DE GÖREV ALAN 6 DEAŞ'LI ŞANLIURFA'DA YAKALANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye'de terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 6 sözde kadı ve istihbarat elemanı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Harran ile kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel hareket polislerinin destek verdiği operasyonda Irak ve Suriye'de örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve sözde kadı olarak adlandırılan istihbarat elemanı 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise örgütsel doküman ele geçirildi. 6 terör şüphelisinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.