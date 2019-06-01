Son Dakika Haberleri: "Irak ve Suriye'den giden teröristler Orta Asya'da etkinleşebilir"
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"Irak ve Suriye'den giden teröristler Orta Asya'da etkinleşebilir"

1 saat önce

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, Tahran temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Muhriddin yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, kültürel ve ticari ilişkileri ele aldı.
Ruhani, ülkenin güneyindeki Çabahar Limanı'nın geliştirilmesinin bölgede malların transit geçişi için önemli olduğunu ve İran'ın Tacikistan malları için güvenli bir geçiş güzergahı olabileceğini belirtti.
Bölgenin terörizm ve dış müdahale sorunuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Ruhani, "Irak ve Suriye'den giden teröristler Orta Asya ve Kafkasya'da etkinleşebilir, bu ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle İran ve Tacikistan terörizmle mücadele alanında iş birliklerini eskiye göre daha fazla geliştirebilirler." dedi.
Muhriddin de terörist grupların varlığının bölge halkları için tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, terörle mücadele için birlikte çaba gösterilmesi ve iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti.
Muhriddin ayrıca İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile de görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:15 Kaynak: AA
Irak, Tacikistan, İran, Güncel
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