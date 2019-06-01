"Irak ve Suriye'den giden teröristler Orta Asya'da etkinleşebilir"

Tacikistan Dışişleri Bakanı
Sirojiddin Muhriddin, Tahran
temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
tarafından kabul edildi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Muhriddin yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, kültürel ve ticari ilişkileri ele aldı.
Ruhani, ülkenin güneyindeki Çabahar Limanı'nın geliştirilmesinin bölgede malların transit geçişi için önemli olduğunu ve İran'ın Tacikistan malları için güvenli bir geçiş güzergahı olabileceğini belirtti.
Bölgenin terörizm ve dış müdahale sorunuyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Ruhani, "Irak
ve Suriye
'den giden teröristler Orta Asya
ve Kafkasya
'da etkinleşebilir, bu ciddi bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle İran ve Tacikistan terörizmle mücadele alanında iş birliklerini eskiye göre daha fazla geliştirebilirler." dedi.
Muhriddin de terörist grupların varlığının bölge halkları için tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, terörle mücadele için birlikte çaba gösterilmesi ve iş birliği yapılması gerektiğini ifade etti.
Muhriddin ayrıca İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile de görüştü.