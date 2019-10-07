Son Dakika Haberleri: Irak ve suriye tezkereleri, meclis'te görüşülecek
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Irak ve suriye tezkereleri, meclis'te görüşülecek

19 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Irak ve suriye tezkereleri, meclis'te görüşülecek, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak ve Suriye'deki terörist unsurlarla mücadelesi kapsamında sınır dışında görevlendirilmesi hakkındaki tezkerenin, 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapmak için Cumhurbaşkanlığına yetki tanıyan tezkere, 4 Ekim itibarı ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek tezkerenin süresinin 1 yıl daha uzatılması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinde; Türkiye'nin güney kara sınırlarına, mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenliğimiz açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine vurgu yapılan tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta, PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.
PKK, PYD, YPG ve DEAŞ başta olmak üzere; Suriye'de mevcudiyetini sürdüren terör örgütlerinin, ülkeye yönelik eylemlerini sürdürdüklerine dikkat çekildi. Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, TSK'nın gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için; 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren tezkerenin 1 yıl uzatılması talep edildi.

Besti KARALAR/ANKARA,


Suriye, Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:44 Kaynak: DHA
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