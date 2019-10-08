Irak ve suriye tezkereleri tbmm genel kurulunda kabul edildi (2)
3 dakika önce
MALİ VE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ TEZKERESİ DE KABUL EDİLDİTBMM Genel Kurulda, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, yurt...
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:59 Kaynak: DHA
MALİ VE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ TEZKERESİ DE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulda, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, yurt dışına gönderilmesine ilişkin tezkerenin görüşmeleri tamamlandı. Görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Genel Kurul'da kabul edildi.
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi Millî Savunma Bakanlığı operasyonun adını açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Trump açıklaması: ABD iç politikasıyla alakalı