Son Dakika Haberleri: Irak ve suriye tezkereleri tbmm genel kurulunda kabul edildi (2)
Son Dakika Politika Irak ve suriye tezkereleri tbmm genel kurulunda kabul edildi (2)

Irak ve suriye tezkereleri tbmm genel kurulunda kabul edildi (2)

3 dakika önce

MALİ VE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ TEZKERESİ DE KABUL EDİLDİTBMM Genel Kurulda, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, yurt...

Irak ve suriye tezkereleri tbmm genel kurulunda kabul edildi (2), System.String[]

MALİ VE ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ TEZKERESİ DE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulda, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, yurt dışına gönderilmesine ilişkin tezkerenin görüşmeleri tamamlandı. Görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Genel Kurul'da kabul edildi.


Orta Afrika, TSK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi Millî Savunma Bakanlığı operasyonun adını açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Trump açıklaması: ABD iç politikasıyla alakalı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 23:02:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak ve suriye tezkereleri tbmm genel kurulunda kabul edildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]