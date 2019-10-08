Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi.

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada, Halkların Demokratik Partisi (HDP) haricinde bütün partiler lehte oy verdi. Tezkere bunun üzerine kabul edildi.

(İHA)