Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
1 saat önce
Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:05 Kaynak: İHA
Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi.
Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada, Halkların Demokratik Partisi (HDP) haricinde bütün partiler lehte oy verdi. Tezkere bunun üzerine kabul edildi.
(İHA)
Reuters'a konuşan Türk yetkililer hava operasyonunu doğruladı! İşte TSK'nın vurduğu kritik noktalar Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: Cehennemden gelme yaptırımlar takip edecektir Hükümet karşıtı gösterilerin salladığı Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi Sırbistan Cumhurbaşkanı, resmi karşılamada Hidayet Türkoğlu ile boy ölçüştü