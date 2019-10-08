Son Dakika Haberleri: Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi
Son Dakika Güncel Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi

Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi

1 saat önce

Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi.

Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi, System.String[]

Irak ve Suriye tezkeresi kabul edildi.

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesinin bir yıl daha uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda yapılan oylamada, Halkların Demokratik Partisi (HDP) haricinde bütün partiler lehte oy verdi. Tezkere bunun üzerine kabul edildi.

(İHA)

Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:05 Kaynak: İHA
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