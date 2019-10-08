Son Dakika Haberleri: Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon izninin uzatılması tezkeresine TBMM'de onay
Son Dakika Dünya Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon izninin uzatılması tezkeresine TBMM'de onay

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon izninin uzatılması tezkeresine TBMM'de onay

1 saat önce

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon izninin uzatılması tezkeresine TBMM'de onay, System.String[]

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


Ayrıntılar geliyor..

Euronews.com'da Görüntüle

Suriye, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reuters'a konuşan Türk yetkililer hava operasyonunu doğruladı! İşte TSK'nın vurduğu kritik noktalar
Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: Cehennemden gelme yaptırımlar takip edecektir Hükümet karşıtı gösterilerin salladığı Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi Şelaleden düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 21:43:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon izninin uzatılması tezkeresine TBMM'de onay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]