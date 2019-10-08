Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon izninin uzatılması tezkeresine TBMM'de onay
1 saat önce
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:06
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