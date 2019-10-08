Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl...
25 dakika önce
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:36 Kaynak: AA
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Son Dakika: Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'de kabul edildi Teröristbaşı Salih Müslim'den küstah sözler: Operasyon olursa bütün gücümüzle direneceğiz Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum geldi Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor