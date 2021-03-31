Irak ve Suudi Arabistan arasında 5 mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika

Irak ve Suudi Arabistan arasında 5 mutabakat zaptı imzalandı

31.03.2021 22:03
Irak ve Suudi Arabistan arasında 5 mutabakat zaptı imzalandı, System.String[]

Irak ile Suudi Arabistan arasında çeşitli alanlarda 5 mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Irak ile Suudi Arabistan arasında çeşitli alanlarda 5 mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret için Suudi Arabistan'da bulunan Başbakan Mustafa el-Kazımi, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Görüşme kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 5 mutabakat zaptı imzalandı. Taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca iki ülke hükümeti arasında çifte vergilendirme sistemi yasaklandı.

Irak ve Suudi Arabistan arasında "kalkınma planlaması, ekonomik çeşitlilik ve özel sektörün kalkındırılması" alanlarında da ortak mutabakat zaptı imzalandı.

Açıklamada ayrıca iki ülkenin, kitap ve belge ile basın ve yayın alanında da ön anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Daha önce ertelenen Suudi Arabistan ziyaretine bugün başlayan Irak Başbakanı'nın temaslarının kaç gün süreceği açıklanmadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak ve Suudi Arabistan arasında 5 mutabakat zaptı imzalandı - Son Dakika


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