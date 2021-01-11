Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 906'ya, Suudi Arabistan'da ise 6 bin 295'e yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 801 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 35 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 12 bin 906'ya, vakaların 603 bin 739'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 558 bin 777'ye yükseldiği belirtildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 140 kişide virüs tespit edildiği, 158 kişinin iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 295'e, vaka sayısının 363 bin 949'a yükseldiği bilgisi verilen açıklamada 355 bin 706 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.