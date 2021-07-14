Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 47, Suudi Arabistan'da 14 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 47 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 635 yeni vaka tespit edildiği, 5 bin 813 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 677'ye, vaka sayısının 1 milyon 457 bin 192'ye çıktığı, 1 milyon 326 bin 73 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1226 kişinin virüse yakalandığı, 1128 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 20, vaka sayısının da 504 bin 960 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 486 bin 11'e yükseldiği kaydedildi.