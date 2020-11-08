Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 11 bin 327'ye, Suudi Arabistan'da 5 bin 540'a yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 530 kişide virüs tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 327'ye, vaka sayısı ise 498 bin 549'a çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 428 bin 928'e ulaştı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 363 yeni vaka tespit edildiği, 420 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 540'a, vaka sayısının 350 bin 592'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 337 bin 386'ya ulaştı.